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"Дарниця" експортує до Вірменії 22 бренди лікарських засобів

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Київ, Середа 17 листопада 2021 16:10
"Дарниця" експортує до Вірменії 22 бренди лікарських засобів Фото: "Дарниця" експортує до Вірменії 22 бренди ліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" експортує на ринок Вірменії 22 бренди лікарських засобів власного виробництва. Це препарати шести терапевтичних груп, найбільша з них за кількістю паковань - кардіологічна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Наразі фармацевтична компанія "Дарниця" експортує препарати власного виробництва до 15 країн ЄС, СНД, Близького Сходу, Північної Африки та Азійсько-Тихоокеанського регіону. У компанії в планах також розвиток нових експортних напрямків, зокрема на ринки Латинської Америки", - розповіли у пресслужбі.

Згідно з даними інфографічного довідника "Фармацевтика України 2021", найбільшими країнами-імпортерами українських ліків сьогодні є Узбекистан, Азербайджан, Казахстан та Молдова. Найбільші обсяги експорту припадають на гормони, антибіотики та вітаміни.

Загалом у 2020 році українські фармвиробники експортували препаратів на 235 млн доларів.

Втім, ця цифра могла б бути в рази вищою внаслідок збільшення частки експорту до країн ЄС. Як раніше повідомляв "Голос України" (http://www.golos.com.ua/news/145179), пандемія коронавірусу показала, що Європа залежить від постачальників лікарських препаратів з Індії та Китаю. Україна могла б допомогти європейським країнам позбавитися цієї залежності, але для цього потрібно скасувати для наших виробників подвійну сертифікацію GMP (Good Manufacturing Practice).

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків пояснив у коментарі виданню, що подвійна сертифікація ускладнює процес входу на європейський ринок, займає багато часу, підвищує витрати виробників та у підсумку ціну препаратів.

Щоб розв'язати цю проблему, Україні необхідно укласти з ЄС договір АСАА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), що забезпечить визнання результатів української GMP-сертифікації на європейському рівні. При цьому важливо також внести деякі корективи до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, адже поки що вона передбачає, що укласти договір АСАА можна лише для медичних виробів та пристроїв, а не для лікарських засобів.

Як повідомлялося, фармацевтична компанія "Дарниця" підтримує глобальну тенденцію сталого розвитку бізнесу.

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