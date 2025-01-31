Датчане считают США угрозой и выступают против продажи Гренландии, - опрос

По данным издания, опрос был проведен с 15 по 22 января, в нем приняли участие более 1000 человек. Опрос показал, что 46% датчан считают США "очень большой угрозой" или "достаточно большой угрозой" для Дании.

Это больше, чем количество тех, кто считает угрозой Северную Корею или Иран - 44% и 40% соответственно. Но угроза со стороны России остается значительно выше, ведь 86% респондентов заявили, что считают Москву угрозой.

Также из опрошенных 78% заявили, что выступали бы против продажи Гренландии США, но 72% сказали, что окончательное решение должно быть за Гренландией, а не Данией.

Стоит напомнить, что подавляющее большинство населения Гренландии выступило против выхода из состава Дании.

Заявления Трампа относительно Гренландии

В 2019 году Трамп заявил, что контроль США над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для международной безопасности. После победы на выборах в 2024 году он снова заговорил о покупке острова и даже не исключал применения силы, чтобы убедить Данию передать территорию.

Недавно Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией, утверждая, что местные жители этого хотят. Его союзники подали законопроект о "покупке острова". На это премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров стремится укреплять связи с США, но на своих условиях, в частности в обороне и горнодобывающей отрасли.

В то же время, как пишет Bloomberg, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к своим европейским союзникам за помощью в борьбе с требованиями Трампа отдать Гренландию.