На фоне заявлений Трампа о Гренландии: РФ подняла Ту-160 над водами Северного Ледовитого океана

Российская Федерация подняла два стратегических ракетоносца Ту-160 над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Полет якобы был плановый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское Минобороны.

В российском Минобороны заявили, что продолжительность полета составила более 11 часов.

"Экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - сказано в сообщении.

Россияне заявили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В этих полетах интересно то, что российские самолеты совершили свои полеты на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.

Заявления Трампа относительно Гренландии

Напомним, впервые Трамп заявил о желании приобрести Гренландию еще в 2019 году, во время своего первого срока в 2019 году. Тогда он заявлял, что контроль США над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для международной безопасности.

После того, как Трамп победил в президентских выборах в США в 2024 году он снова начал говорить о покупке острова. Он также не исключал, что может применить силу, чтобы убедить Данию (арктический остров является автономной частью этой страны).

В частности, вчера Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией. Он считает, что 57 тысяч жителей острова якобы этого хотят. Кроме того, недавно союзники Трампа подали законопроект о "покупке Гренландии".

После этих заявлений гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что Гренландия стремится укрепить связи США, хотя и на своих условиях. Речь шла о сфере обороны и горнодобывающей промышленности.