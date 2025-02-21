Датчане поддерживают отправку военных в Украину после войны

Избиратели Дании, одного из крупнейших военных доноров Украины, выступают за отправку в страну военного контингента после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным опроса Ritzau, 53% респондентов заявили, что Дания должна принять участие в любом будущем направлении солдат. Около 15% выступили против, а 32% не определились или не имели мнения.

Большинство в 66% также заявили, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу, а 68% заявили, что страна должна стать частью НАТО.

Дания, страна с населением 6 миллионов человек, пожертвовала 7,55 млрд долларов в качестве военной помощи с тех пор, как Украина подверглась нападению со стороны России.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая также наращивает инвестиции во внутреннюю оборону, заявила, что пока рано обсуждать миротворцев, хотя она позитивно относится к планам Великобритании.

Она провела переговоры 21 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку этой скандинавской страны.

Опрос проводился Voxmeter для Ritzau и включал 1021 интервью в период с 18 по 20 февраля.

Напомним, относительное большинство немцев (49%) выступают за развертывание сил бундесвера в составе возможных миротворческих сил в Украине для наблюдения за соблюдением соглашения о прекращении огня. При этом 44% выступают против, а 7% воздержались.