Датская компания будет учить бойцов ВСУ полетам на ASTERO ISR: что известно о дроне

"У нас есть первый зарубежный партнер! Мы запустили коллаборацию с датским производителем беспилотных систем Nordic Wing", - сказано в сообщении.

Известно, что украинские военные будут обучать пользоваться комплексом ASTERO ISR. Эти дроны уже используют украинские военные.

Что известно о ASTERO ISR

Производители комплекса заявляют, что максимальная продолжительность полета дрона – около 4 часов. Он оборудован системой противодействия враждебному воздействию РЭБ. Дрон может летать в условиях отсутствия сигнала GPS и совершает посадку методом глубокого заваливания (deep stall).

Также стоит заметить, что ASTERO ISR поставляется с двумя вариантами камеры – для дневного наблюдения: с возможностью 80-кратного увеличения изображения. Но с камерой ночного видения – NightHawk2-UZ, вращение 360 градусов вокруг своей оси.

Силы беспилотных систем ВСУ

Летом президент Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании Сил беспилотных систем в Украине. Возглавил новый род войск полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина .