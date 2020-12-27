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За дані про вибух у Нешвіллі пообіцяли нагороду

Автор: Артур Родивилов

Представники бізнесу і знаменитості Нешвілла запропонували нагороду понад 300 тис. доларів за інформацію, яка приведе до затримання винних у вибуху в центрі міста на Різдво. Унаслідок вибуху три людини отримали поранення.

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Про це повідомляє BBC.

Через добу після вибуху поліція перевіряє понад 500 різних повідомлень і припущень, пов'язаних з цією подією. До розслідування залучені сотні агентів ФБР і поліцейських.

На думку поліції, вибух був навмисним. Відзначається, що поліція знайшла мінімум одну людину, пов'язану з інцидентом в центрі міста.

Раніше повідомлялося, що американські правоохоронці виявили людські останки на місці вибуху автомобіля в місті Нешвілл, штат Теннесі. Однак, поки що не з'ясовано, як ці останки пов'язані з вибухом.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 25 грудня, в Нешвіллі (штат Теннессі) стався вибух автомобіля в центрі міста. Унаслідок інциденту постраждали троє осіб. Представник місцевої поліції Дон Аарон заявив, що слідство вважає те, що трапилося навмисним вибухом.

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