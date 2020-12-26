Поліція встановила особу людини, пов'язану з фургоном, який вибухнув у Нешвіллі

Фото: наслідки вибуху в Нешвіллі (bostonherald.com)

Поліція знайшла людину, яка була пов'язана з фургоном, що вибухнув вранці в п'ятницю, 25 грудня, в Нешвіллі. Інші подробиці розслідування поки невідомі.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Наголошується, що поліція знайшла мінімум одну людину, пов'язану з інцидентом в центрі міста. Вона пов'язаний з фургоном, який вибухнув у п'ятницю вранці.

Раніше повідомлялося, що американські правоохоронці виявили людські останки на місці вибуху автомобіля в місті Нешвілл, штат Теннесі. Однак, поки що не з'ясовано, як ці останки пов'язані з вибухом.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 25 грудня, в Нешвіллі (штат Теннессі) стався вибух автомобіля в центрі міста. В результаті інциденту постраждали троє осіб. Представник місцевої поліції Дон Аарон заявив, що слідство вважає те, що трапилося навмисним вибухом.