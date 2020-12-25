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В американському Нешвіллі вибухнув автомобіль, поліція вважає вибух умисним

Нешвілл, П'ятниця 25 грудня 2020 18:19
В американському Нешвіллі вибухнув автомобіль, поліція вважає вибух умисним
Фото: наслідки вибуху (twitter.com/NashvilleFD)
Автор: Роман Тверденко

В Нешвіллі (штат Теннессі) стався вибух автомобіля у центрі міста. В результаті інциденту постраждали троє осіб.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався в п'ятницю вранці, близько 6:30 за місцевим часом. Від вибуху постраждали щонайменше троє людей, вони були доставлені в лікарню, але ніхто не перебуває у важкому стані. Також пошкоджено десятки будинків неподалік.

Під час брифінгу, представник місцевої поліції Дон Арон заявив, що слідство вважає пригоду навмисним вибухом. На місці інциденту працюють поліція і федеральні відомства.

Раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні вранці стався вибух поряд з рестораном "Золотий Шафран" на Оболоні. Зараз правоохоронці встановлюють, що саме вибухнуло поблизу закладу.

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