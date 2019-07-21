Дані щодо явки на 12:00 затримуються через ситуацію на 94 окрузі

Дані щодо явки на 12:00 під час голосування на позачергових виборах у Верховну раду затримуються через ситуацію на 94 окрузі (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області). Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За станом на 16:00 дані по явці є на всіх округах Київської області, крім 94.

Нагадаємо, раніше заступник голови ЦВК Олег Конопольський заявив, що в Центральній виборчій комісії будуть намагатися вирішити ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №94 під час голосування на виборах відповідно до виборчого законодавства. За його словами, зараз 94 окрузі має відбутися засідання виборчої комісії.

РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області).

Крім того, під час брифінгу Конопольський звернувся до представниці політичної партії Оксані Сыроид з проханням зайти до представників ЦВК для того, щоб знайти спосіб вирішити ситуацію, згідно виборчого законодавства.

Зазначимо, що в даному окрузі зареєстровано 42 кандидата. У тому числі народний депутат Ігор Кононенко, журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський.