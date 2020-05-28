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Дані про коронавірус в окупованому Криму занижені, - правозахисники

Новини » Суспільство     28.05.2020 - 03:45
Дані про коронавірус в окупованому Криму занижені, - правозахисники
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Відомо про одного хворо, який прибув з Індії

На території окупованого Криму російська влада продовжуэ занижувати дані про захворюваність коронавірусом. Відомий також один випадок завезення інфекції з Індії.

Про це у своєму моніторинговому звіті повідомляє "Кримська правозахисна група".

Зазначається, що станом на середу, 27 травня, на півострові відомо про 515 заражених жителів півострова. При цьому днем раніше окупаційна влада повідомляла про 355 хворих і 11 померлих. Ще 160 пацієнтів зареєстрували у Севастополі, з них померли троє.

Вже на наступний день повідомлялося, що в Севастополі зареєстрували тільки два нових випадки захворювання COVID-19. При цьому зазначено, що є один завізний випадок з Індії.

Крім того, за даними правозахисної групи, в анексованому Криму стабільно зростає число медичних установ, в яких вже виявили випадки зараження медичних працівників інфекцією COVID-19.

"Результати моніторингу дають підстави вважати, що офіційні цифри як про кількість випадків зараження COVID-19, так і кількість смертей від COVID-19 занижені", - сказано у звіті.

Нещодавно "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що всіх прибулих на півострів вирішили поміщати в обсерватори. При цьому люди самостійно повинні будуть сплатити за перебування в них.

Нагадаємо, на початку травня підконтрольний Росії "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що на півострові більше інфікованих коронавирусом, ніж офіційно проявляється при тестуванні.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України КримзаражениеКоронавірус
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