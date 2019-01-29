Дані в деклараціях уточнили 14 кандидатів у президенти

Перевірку декларацій провели за наявною у НАЗК інформацією та 10 базами даних

Четырнадцать кандидатов в президенты на выборах-2019 уточнили данные в своих электронных декларациях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, по согласованию с ЦИК, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов.

Указано, что на сегодня проверены декларации кандидатов Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольги Богомолец, Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Ильи Киви, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслана Кошулинского, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка, Игоря Смешко.

"После проверки НАПК кандидаты на пост президента Украины Валентин Наливайченко, Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Виталий Скоцик, Андрей Садовый, Виталий Куприй, Геннадий Балашов, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Илья Кива, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк внесли уточнения и исправили ошибки в декларациях", - говорится в сообщении.

Также указано, что продолжается проверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского, поступивших в агентство 28 января, а сегодня начата проверка декларации Инны Богословской.

Так, проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов в президенты, была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базам данных.

Напомним, ранее сообщалось, что ошибки в декларациях исправили 4 кандидата в президенты Украины.

Как писало РБК-Украина, взаимодействие Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с НАПК во время выборов президента Украины в марте будет координировать специальная рабочая группа.

Добавим, в понедельник ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты на выборах-2019 Руслана Кошулинского и главу Центра оборонной реформы Александра Данилюка.