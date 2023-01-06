Форвард "Денвера" силовым данком уничтожил оборону "Клипперс": момент дня в НБА

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказалась зрелищная атака легкого форварда "Денвер Наггетс" Влатко Чанчара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Балканец попал в хит-парад благодаря эпизоду в середине второй четверти. Он прорвался в зону штрафных бросков "Лос-Анджелес Клипперс", завис в воздухе и эффектным слэм-данком набрал два очка.

В конце концов "Денвер" разгромил калифорнийцев на домашней арене (122:91). Благодаря этой победе "Наггетс" догнали "Мемфис" в лидерах Западной конференции НБА. Рекорд обеих команд одинаков – 25 побед, 13 поражений.

Сам Чанчар провел на паркете около 27 минут и оформил дабл-дабл. Словенский форвард набрал 15 очков, совершил 12 подборов и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал его одноклубник Джамал Мюррей (18 пунктов).

Кто такой Влатко Чанчар

Уроженец Копера, выступал в чемпионатах Словении, Сербии и Испании. Выбран под 49-м номером драфта НБА-2017.

В составе "Наггетс" проводит четвертый сезон. В Лиге развития ассоциации защищал цвета "Бирмингем Скуадрон". По сравнению с предыдущей кампанией серьезно улучшил средние показатели (5.3 очков, 2 подбора, 1.1 передача, 0.3 перехватов).

Со сборной Словении Чанчар триумфовал на Евробаскете-2017. Участник Олимпийских игр в Токио.