Блок-шот под щитом "Денвера" и два очка защитника в контратаке: момент дня в НБА

Слаженность действий "Денвер Наггетс" в обороне и атаке разрешила представителям команды возглавить хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Обозреватели отметили момент под занавес третьей четверти противостояния с "Лейкерсом". Форвард "Наггэтс" Ннаджи заблокировал попытку Вестбрука набрать два пункта, мяч подхватил Браун и устроил сольный проход через всю площадку. Под сопровождение сирены защитник оформил 2 пункта для "Денвера".

Этот и подобный эпизоды обеспечили комфортную победу хозяев. "Наггэтс" продолжают лидировать в Западной конференции НБА, имея идентичные показатели с "Мемфисом" (27 побед, 13 поражений). "Лейкерс" прервали 5-матчевую серию побед и остались за пределами зоны плей-офф.

Сам Браун провел на паркете около 27 минут. За это время он успел набрать 15 очков, совершил 7 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в поединке стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей (34 пункта).

Кто такой Брюс Браун

Уроженец Бостона, на студенческом уровне выступал за Университет Майами. На драфте НБА-2018 выбран "Детройт Пистонс" под 42-м номером.

Провел в Мичигане два сезона, а два последующих – в составе "Бруклин Нетс". В ряды "Наггетс" перебрался летом 2022-го. Провел 39 матчей в нынешнем сезоне ассоциации, а в ноябре оформил трипл-дабл против "Оклахомы".

Средние цифры Брауна – 11.2 очков, 4.2 подбора, 3.9 передачи, 0.9 перехватов. На площадке он проводит ориентировочно 29 минут.