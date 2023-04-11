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В Дании считают, что Запад может принять решение об истребителях для Украины к лету

Фото: министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны Запада могут принять решение о возможной передаче Украине истребителей к лету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP, которое цитирует Le Figaro.

Отмечается, что обсуждения передачи боевых самолетов требуют времени, поскольку государства должны действовать вместе. Однако, как заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен, решение остается достижимым "в краткосрочной перспективе".

При этом Поульсен отметил, что Дания не намерена передавать Украине самолеты самостоятельно. По его словам, стране придется делать это вместе с несколькими странами, а также вести диалог с американцами по этому поводу.

"Но я считаю, что мы можем достичь решения в краткосрочной перспективе", - сказал министр, намекая на перспективу сделать это к летним каникулам.

Напомним, Польша предоставила Украине часть своих истребителей МиГ-29, президент Андрей Дуда анонсировал передачу еще четырех самолетов.

К тому же Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Эти самолеты уже оберегают украинское небо.

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