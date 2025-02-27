В Дании ученикам запретили смартфоны в школах: что это изменит для детей

Правительство изменит законодательство, чтобы сделать все школы страны, где учатся дети в возрасте от 7 до 16-17 лет, свободными от телефонов. Это решение является изменением предыдущей позиции власти, которая ранее отказывалась вводить такие ограничения.

Комиссия, созданная премьер-министром в 2023 году, изучила влияние цифровых технологий на детей и призвала найти баланс между онлайн- и реальной жизнью. Исследование показало, что 94% детей имеют профили в соцсетях еще до 13 лет и проводят в TikTok и YouTube в среднем три часа в день.

Запрет направлен на то, чтобы вернуть школам роль учебного пространства, где ученики могут сосредоточиться на учебе без отвлечения на гаджеты. Местные власти смогут делать исключения, например, для детей с особыми образовательными потребностями.

Подобные ограничения ранее ввели во Франции и Норвегии, которые также усиливают контроль за доступом детей к смартфонам и соцсетям.