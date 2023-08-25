В Дании хотят наказывать тюрьмой за сожжение Корана

"Правительство предложит закон, который запретит ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное значение для религиозной общины", - заявил Хуммельгаард.

Министр добавил, что сожжение Корана, Библии или Торы станет незаконным.

Также правительство отклонило протесты некоторых оппозиционных партий Дании, которые заявили, что запрет на сожжение Корана нарушит свободу слова.

"Я принципиально верю, что есть более цивилизованные способы выразить свою точку зрения, чем сжигание вещей", - сказал Хуммельгаард.

Сожжение Корана в Дании и Швеции

В последние недели в Дании и Швеции состоялось несколько акций протеста, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова. Однако правительства обоих государств заявили, что изучают возможности законодательных ограничений, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.

Недавно сообщалось, что контроль на границах Дании с Германией и Швецией усилят из-за угроз, связанных с недавними демонстрациями в Копенгагене, где протестующие сжигали Коран.