"Дания не сдастся": премьер жестко ответила Трампу на планы по Гренландии

Дания не поддастся давлению США в вопросе Гренландии. Сейчас на карту поставлено право гренландцев на самоопределение.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фредериксен, комментируя планы США на Гренландию, рассказала, что мировой порядок, который на Западе строили на протяжении поколений, подвергается испытанию, как никогда раньше.
"В последние месяцы Гренландия и Дания подвергаются неприемлемому давлению со стороны нашего ближайшего союзника", - подчеркнула она.
Премьер обратила внимание, что сейчас на карту поставлены основополагающие принципы трансатлантических отношений, такие как национальный суверенитет, уважение границ и право народов на самоопределение.
"Но мы не сдаемся. Мы, датчане, не такие", - отметила Фредериксен.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия "должна войти в состав США".
В частности, американский лидер даже не исключал, что для реализации своих планов он может применить силу.
При этом Трамп заявлял, что он всерьез задумывался над аннексией Гренландии. По его словам, Гренландия "100%" станет частью США.
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