"Дания не сдастся": премьер жестко ответила Трампу на планы по Гренландии

Фредериксен, комментируя планы США на Гренландию, рассказала, что мировой порядок, который на Западе строили на протяжении поколений, подвергается испытанию, как никогда раньше.

"В последние месяцы Гренландия и Дания подвергаются неприемлемому давлению со стороны нашего ближайшего союзника", - подчеркнула она.

Премьер обратила внимание, что сейчас на карту поставлены основополагающие принципы трансатлантических отношений, такие как национальный суверенитет, уважение границ и право народов на самоопределение.

"Но мы не сдаемся. Мы, датчане, не такие", - отметила Фредериксен.