Дания предложила ЕС план для интеграции Украины в европейскую оборонку

В совместном письме министры обороны предложили четыре конкретных направления сотрудничества ЕС с оборонной промышленностью Украины.

"Мы предлагаем как можно быстрее разработать план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. Среди прочего это обеспечит доступ Украины к программам ЕС в сфере оборонной промышленности и оборонных инноваций. Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины - и для нашей безопасности поставок в Европе", - заявил датский министр.

Как напомнил Поульсен, Дания была первой страной ЕС, объявившей, что будет инвестировать непосредственно в украинскую оборонную промышленность.

"Это, безусловно, усилит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и будут следовать нашему примеру", - добавил он.