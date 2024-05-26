RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания предложила ЕС план для интеграции Украины в европейскую оборонку

Фото: Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен инициировал совместное обращение в ЕС вместе с коллегами из Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши об интеграции Украины в европейский оборонно-промышленный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

В совместном письме министры обороны предложили четыре конкретных направления сотрудничества ЕС с оборонной промышленностью Украины.

"Мы предлагаем как можно быстрее разработать план действий ЕС по интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность. Среди прочего это обеспечит доступ Украины к программам ЕС в сфере оборонной промышленности и оборонных инноваций. Усиленная украинская оборонная промышленность имеет важное значение для Украины - и для нашей безопасности поставок в Европе", - заявил датский министр.

Как напомнил Поульсен, Дания была первой страной ЕС, объявившей, что будет инвестировать непосредственно в украинскую оборонную промышленность.

"Это, безусловно, усилит Украину, если больше стран ЕС поддержат датские инвестиции и будут следовать нашему примеру", - добавил он.

Напомним, в начале мая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС к совместному с Украиной оборонно-промышленному комплексу. Как объяснял министр, это поможет избежать проблем, возникающих из-за использования различных видов оружия и боеприпасов.

А в середине мая СМИ узнали, что Евросоюз разработал собственное соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое, среди прочего, предполагает сотрудничество в оборонной промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзОПКДания