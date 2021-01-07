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Данія заборонила в'їзд із Південної Африки через новий штам коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Влада Данії заборонила в'їзд туристам з Південної Африки через появу нового штаму коронавірусу, який вперше там виявили. Крім того, вона не рекомендує своїм громадянам поїздки до африканської держави.

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Про це повідомляє CNN.

"Міністерство закордонних справ Данії зараз не рекомендує будь-які поїздки, зокрема ділові поїздки, до Південної Африки", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що новий штам коронавірусу має мутації, що турбують вчених і, як вважається, є заразнішим за оригінал.

Нагадаємо, 14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види вірусу.

Після цього понад 40 країн у світі заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії. Більшість країн побоюються поширення нового штаму коронавірусу.

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