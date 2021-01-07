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Дания запретила въезд из Южной Африки из-за нового штамма коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Власти Дании запретили въезд туристам из Южной Африки из-за появления нового штамма коронавируса, который впервые там обнаружили. Кроме того, они не рекомендует своим гражданам поездки в африканское государство.

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Об этом сообщает CNN.

"Министерство иностранных дел Дании сейчас не рекомендует любые поездки, в том числе деловые поездки, в Южную Африку", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что новый штамм коронавируса имеет мутации, которые беспокоят ученых и, как считается, является заразнее за оригинал.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

После этого более 40 стран в мире запретили или ограничили поездки в Великобританию. Большинство стран опасаются распространения нового штамма коронавируса.

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