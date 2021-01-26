Данія виплатить компенсації через знищення норок: названа сума

Уряд Данії виплатить компенсації фермерам, які вирощують норок, після того, як у 2020 році було прийнято рішення знищити тварин, щоб зупинити поширення COVID-19. Уряд виплатить 3 млрд доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

Раніше данські парламентарії погодилися виплатити фермерам 19 млрд данських крон (3,1 млрд доларів) на відшкодування збитків від 17 млн убитих тварин і втрати доходів галузі.

Данія була найбільшим у світі виробником шкурок норки, але лівоцентристський уряд різко поклало цьому край в листопаді 2020 року із-за побоювань, що мутований штам COVID, який передавався від норок людям, може загрожувати ефективності деяких вакцин.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок є поспішним.

Пізніше стало відомо, що уряд Данії не може зараз ввести в дію рішення про ліквідацію 17 мільйонів норок через правові колізії.

Проте 18 листопада стало відомо, що в Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом.