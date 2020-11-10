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У Данії не можуть поки знищити усіх норок через правові колізії

Вівторок 10 листопада 2020 15:19
У Данії не можуть поки знищити усіх норок через правові колізії
Фото: норка (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Данії не може ввести в дію рішення щодо ліквідації 17 мільйонів норок. Наразі влада не має правових підстав для такого наказу.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, наразі уряд намагається "проштовхнути" нещодавно створене законодавство щодо легалізації винищення норок, однак опозиція попередила, що не дасть тому оминути 30-денний термін для розгляду таких законів.

Крім того, опозиція звинуватила владу в намірах ліквідувати норок перед тим, як погодити плани щодо компенсації втрат власникам та працівникам ферм. Натомість уряд пообіцяв, що обов’язково виплатить фермерам.

Нагадаємо, в Данії виявлено 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу там планують знищити 17 млн норок.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу є поспішним.

Крім того, ВООЗ заявила, що інфікування норок коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах.

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