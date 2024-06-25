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Дания выделяет более 20 млн евро на ускорение вступления Украины и Молдовы в ЕС

Фото: глава МИД Дании Ларс Расмунссен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дании выделило 150 миллионов датских крон (20,1 млн евро) на ускорение вступления Украины и Молдовы в Европейский союз.

"Эти 150 млн датских крон будут выделены до 2030 года и помогут обеим странам создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения к членству в ЕС", - говорится в сообщении. 

Средства для Украины и Молдовы закреплены за инструментом в рамках Датской программы добрососедства, которая уже поддерживает процессы реформ в странах восточного соседства, имеющие решающее значение для их сближения с ЕС. 

Помимо помощи в создании административных структур и законодательства, инструмент также будет поддерживать учебные поездки и гражданское образование.

При этом отмечается, что в более долгосрочной перспективе поддержка будет распространяться и на страны-кандидаты на вступление в ЕС на Западных Балканах. 

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в состав ЕС сразу после начала полномасштабной агрессии России.

Украине был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС Европейским советом 23 июня 2022 года. В связи с военным конфликтом, Украина была названа кандидатом, что стало важным моментом ее истории.

В декабре 2023 года Украина получила "зеленый свет" от Евросоюза для официального начала переговоров, что является значительным прогрессом на пути к членству в ЕС. Вопреки этому, Киев продолжает активно готовиться к вступлению и усердно выполнять "домашнюю работу".

Financial Times со ссылкой на официальных лиц ЕС сообщило, что переговоры о вступлении Украины по существу начнутся в 2025 году.

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