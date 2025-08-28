Дания выделит на инвестиции в Украину 500 миллионов крон: куда будут направлены средства

Дания выделит Фонду для Украины, который способствует привлечению в государство инвестиций, дополнительно не менее 500 миллионов датских крон.

Об этом было объявлено во время встречи в Копенгагене украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и при участии министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева с Министром предпринимательства Дании Мортеном Бьодсков. Во время встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.

Сейчас около 100 крупнейших датских компаний инвестируют в Украину. Также Дания активно привлечена к финансированию оборонных и инфраструктурных проектов.

"Сейчас Украина заинтересована, чтобы фокус поддержки смещался на возможности финансовой поддержки в национальной валюте, чтобы уменьшить риски для бизнеса в Украине", - отмечается в сообщении министерства.