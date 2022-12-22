Дания выделила новый пакет финансовой помощи для ВСУ

Правительство Дании выделило 300 миллионов датских крон (около 43 миллионов долларов) для закупки оружия и оборудования для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Дании.

"Борьба Украины за свободу - это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон", – заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Он добавил, что правительство Дании и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам

По информации оборонного ведомства Дании, средства будут выделены из бюджета министерства обороны и переданы Международному фонду для Украины, который возглавляет Великобритания.