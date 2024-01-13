Пострадала ли энергетика из-за сегодняшней ракетной атаки: ответ Минэнерго

Энергетика Украины не пострадала в результате массированного обстрела Украины 13 января. Но в стране обесточен 131 населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.

Отмечается, что энергетические объекты Украины не были повреждены из-за ракетной атаки. Но за прошедшие сутки враг обстрелял территорию одной из ТЭС в Донецкой области. Было повреждено оборудование на территории станции.

Также в Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов отключалась воздушная линия 330 кВ, а в Сумской области было обесточено 8 населенных пунктов.

В Николаевской области из-за обстрелов Очакова и Баштанского района были отключения света. Также были прекращены поставки газа 32 потребителям в одном из сел области.

В Украине были отключения света из-за непогоды:

в Днепропетровской области без света 41 населенный пункт (более 3,3 тыс. потребителей);

Кировоградской - 38 (свыше 2,6 тыс. абонентов);

Николаевской - 23;

Запорожской - 15;

Хмельницкой - 14 (более 2 тыс. потребителей).

Минэнерго отмечает, что сегодня дефицита в энергосистеме нет, но прогнозируется импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Молдовы. Украинцев призывают экономить, особенно в пиковые часы: с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00.

Атака на Украину 13 января

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Также на фоне российской атаки Польша поднимала самолеты в небо. Нарушения воздушного пространства не было зафиксировано.