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Данія збільшить фінансову допомогу Україні на 110 млн євро

Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії (flickr.com Valsts kanceleja)
Автор: Сергій Пишкін

Під час міжнародної конференції донорів у Копенгагені, Великобританія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей та зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британія заявила про додаткові поставки Україні ракетних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Данія, зі свого боку, планує збільшити фінансову допомогу Україні на 110 млн євро.

"Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа та вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу відданість підтримці України", - заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню та ракети до них.

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