Данія підвищила боєготовність через загрозу вторгнення РФ в Україну

Командування оборони Данії заявило, що воно підготує бойовий батальйон чисельністю 700-800 солдатів, який тепер зможе бути готовий і брати участь в операціях НАТО протягом одного-п'ять днів, в порівнянні з 30 днями в цей час.

"Ми зміцнюємо наш військовий потенціал, щоб мати можливість швидше реагувати, якщо того зажадає ситуація", - заявив Лентфер.

При цьому він підкреслив, що поточна загроза для Данії не зросла.

У Міноборони також повідомили, що Данія підготує фрегат для виконання таких завдань, як посилений моніторинг Данських вод, і планує відправити два винищувачі F-16 на данський Острів Борнхольм в Балтійському морі найближчим часом.