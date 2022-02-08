RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Данія підвищила боєготовність через загрозу вторгнення РФ в Україну

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Данії підвищило бойову готовність Збройних сил. Зокрема, через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну.

Про це заявив Міністр оборони Данії Флеммінг Лентфер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Командування оборони Данії заявило, що воно підготує бойовий батальйон чисельністю 700-800 солдатів, який тепер зможе бути готовий і брати участь в операціях НАТО протягом одного-п'ять днів, в порівнянні з 30 днями в цей час.

"Ми зміцнюємо наш військовий потенціал, щоб мати можливість швидше реагувати, якщо того зажадає ситуація", - заявив Лентфер.

При цьому він підкреслив, що поточна загроза для Данії не зросла.

У Міноборони також повідомили, що Данія підготує фрегат для виконання таких завдань, як посилений моніторинг Данських вод, і планує відправити два винищувачі F-16 на данський Острів Борнхольм в Балтійському морі найближчим часом.

Нагадаємо, Збройні сили Литви підвищили рівень боєготовності на тлі навчань Росії та Білорусі.

Крім того, раніше глава Міноборони України оцінив можливість ескалації з боку Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДанияВторгнення Росії до України