Дания согласовала новый оборонный пакет для Украины: что вошло в помощь

Новый пакет предусматривает дополнительное финансирование "датской модели" - программы совместного производства оружия в Украине - в размере 100 миллионов крон.

Еще более 370 миллионов крон будет направлено на инициативу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, а 80 миллионов крон - на закупку топлива через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

"С помощью этого пакета помощи мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы с помощью датской модели и инициативы PURL", - сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Программа PURL

Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, призванная ускорить поставки вооружения Украине. В рамках этой программы формируется приоритетный список потребностей Вооруженных сил Украины, который передают союзникам для оперативного финансирования закупок.

Партнеры перечисляют средства на специальный счет НАТО, после чего Соединенные Штаты обеспечивают поставки оружия в соответствии с украинскими запросами.

В сентябре стало известно, что администрация президента Дональда Трампа одобрила первые два пакета военной помощи Украине в рамках программы PURL.