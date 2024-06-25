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Со следующего года Дания прекращает подготовку украинских пилотов на F-16

Вторник 25 июня 2024 00:08
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Со следующего года Дания прекращает подготовку украинских пилотов на F-16 Фото: истребитель F-16 в Дании (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Со следующего года Дания прекратит обучение украинских пилотов на истребителях F-16, поскольку страна перейдет на более современные самолеты F-35. Однако Дания продолжит вносить свой вклад в подготовку украинцев, но в других странах.

Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает РБК-Украина со ссылкой на Finans.

Он отметил, что страна не сможет продолжать подготовку украинских пилотов после 2024 года, учитывая, что Дания переходит на истребители F-35. Для новых самолетов будут использовать авиабазу Скрюдструп, где учатся украинские пилоты.

Датский министр обороны добавил, что к концу учебной программы подготовку на F-16 в Дании всего пройдут около 20 украинцев.

После завершения учений страна и дальше будет вносить свой вклад в подготовку украинских летчиков, но в других странах.

"Сегодня украинские пилоты также проходят подготовку в Румынии, но еще не принято решение, будет ли Дания присоединяться к этому процессу, и если да, то каким образом", - резюмировал Поульсен.

Напомним, что ЕС передаст Украине 1,4 млрд евро дохода от замороженных активов РФ. Деньги пойдут на артиллерию, снаряды и системы противовоздушной обороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, США уже завтра, 25 июня, могут объявить новый пакет военной помощи Украине.

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