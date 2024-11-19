Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16

По ее словам, в Дании нет никаких изменений в планах по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

"Шесть были доставлены. Это была первая партия", - отметила Фредериксен.

Она напомнила, что с лета прошлого Дания была вовлечена в подготовку украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

"Это было сложно, но мы смогли добиться успеха в учебе. Поэтому процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. В общей сложности будет 19 (самолетов - ред.), как мы сказали в самом начале", - сказала она. .

F-16 для Украины

В конце июля Украина получила первую партию самолетов F-16 от международных партнеров в рамках военной помощи. Точное количество этих истребителей пока не разглашается.