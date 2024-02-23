Дания передаст Украине F-16 до лета. Премьер объяснила причину задержки

"Мы все очень рады, что Дания собирается предоставить эти истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгией и США. Это очень мощное оружие. Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета, увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - сказала Фредериксен.

По ее словам, передача истребителей Украине задерживается исключительно из-за технических вопросов, которые требуют времени для решения.

"Единственная причина, почему мы задерживаемся с передачей F-16 Украине - это просто техническая причина, технический момент. Потому что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия", - объяснила премьер.

Фредериксен также напомнила, что обучение украинских пилотов началось еще в августе, и оно проходит "очень хорошо и быстро".

F-16 для Украины

Напомним, Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

В августе 2023 года Дания начала обучение первой группы украинских пилотов на истребителях F-16. Речь тогда шла о восьми летчиках. В ноябре прошлого года спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что в Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.

Напомним, 18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне. При этом, Игнат, комментируя публикации СМИ, недавно отмечал, что пока неизвестно, когда Киев получит самолеты F-16. Но "процесс идет", Украина переходит на истребители в экстренном порядке.

В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20 боевых самолетов.