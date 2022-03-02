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Данія передала Україні 2,7 тисячі протитанкових гранатометів M72 LAW

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Середа 02 березня 2022 12:06
Данія передала Україні 2,7 тисячі протитанкових гранатометів M72 LAW Фото: Данія передала Україні 2,7 тисячі протитанкових гранатометів M72 LAW (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

До України прибула чергова партія озброєння з Данії. Країна передала 2,7 тисячі одиниць протитанкових гранатометів M72 LAW.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міноборони Данії.

"Вчора в Україну доставили останню партію з 2700 протитанкових засобів M72 EC LAW й датські С-130 Hercules повернулися на свою базу", - пише пресслужба.

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