Данія передала Україні 2,7 тисячі протитанкових гранатометів M72 LAW

До України прибула чергова партія озброєння з Данії. Країна передала 2,7 тисячі одиниць протитанкових гранатометів M72 LAW.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міноборони Данії.

"Вчора в Україну доставили останню партію з 2700 протитанкових засобів M72 EC LAW й датські С-130 Hercules повернулися на свою базу", - пише пресслужба.

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