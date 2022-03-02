Данія передала Україні 2,7 тисячі протитанкових гранатометів M72 LAW
До України прибула чергова партія озброєння з Данії. Країна передала 2,7 тисячі одиниць протитанкових гранатометів M72 LAW.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міноборони Данії.
"Вчора в Україну доставили останню партію з 2700 протитанкових засобів M72 EC LAW й датські С-130 Hercules повернулися на свою базу", - пише пресслужба.
Tirsdag aften landede det danske Hercules-fly igen sikkert på dansk grund, efter den sidste sending panserværnsvåben til Ukraine var blevet afleveret. Tak for indsatsen! #dkforsvar #dkpol pic.twitter.com/nZa4OeNgrV— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) March 1, 2022
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