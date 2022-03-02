Дания передала Украине 2,7 тысячи противотанковых гранатометов M72 LAW
В Украину прибыла очередная партия вооружения из Дании. Страна передала 2,7 тысячи единиц противотанковых гранатометов M72 LAW.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Дании.
"Вчера в Украину доставили последнюю партию из 2700 противотанковых средств M72 EC LAW и датские с-130 Hercules вернулись на свою базу", - пишет пресс-служба.
Tirsdag aften landede det danske Hercules-fly igen sikkert på dansk grund, efter den sidste sending panserværnsvåben til Ukraine var blevet afleveret. Tak for indsatsen! #dkforsvar #dkpol pic.twitter.com/nZa4OeNgrV— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) March 1, 2022
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