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Дания передала Украине 2,7 тысячи противотанковых гранатометов M72 LAW

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 12:06
Дания передала Украине 2,7 тысячи противотанковых гранатометов M72 LAW Фото: Дания передала Украине 2,7 тысячи противотанковых гранатометов M72 LAW (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

В Украину прибыла очередная партия вооружения из Дании. Страна передала 2,7 тысячи единиц противотанковых гранатометов M72 LAW.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Дании.

"Вчера в Украину доставили последнюю партию из 2700 противотанковых средств M72 EC LAW и датские с-130 Hercules вернулись на свою базу", - пишет пресс-служба.

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