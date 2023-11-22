Дания получит F-35 позже ожидаемых сроков: повлияет ли это на передачу F-16 Украине

Дания начала процесс передачи Украине истребителей F-16. Вместо них авиационный парк должны пополнить новые F-35. Но из-за "технологических затруднений" компания-производитель Lockheed Martin Corp не может вовремя передать истребители.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что поставки самолетов были запланированы на первую половину 2024 года. Но теперь поставки могут быть задержаны по меньшей мере на полгода.

Поульсен подчеркнул, что нет ясного понимания, когда Дания получит самолеты. США с коллегами ищут решение.

По словам министра обороны, задержки с F-35 не повлияют на сроки передачи Украине датских F-16.

Добавим, что Дания заказала у Lockheed Martin Corp 27 истребителей F-35, но пока получили только четыре самолета.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что первые истребители передадут уже весной 2024 года

Известно также, что украинские пилоты учатся на F-16 в нескольких странах. По словам Юрия Игната, в Дании летчики уже сели на F-16 вместе с инструкторами.