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Данія скасовує карантин з 10 вересня

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Данія, П'ятниця 27 серпня 2021 13:15
Данія скасовує карантин з 10 вересня Фото: Данія скасовує карантин з 10 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Данії вирішив не продовжувати карантин, введений у зв'язку з епідемією коронавірусу. З 10 вересня дія обмежень у країні закінчується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Данії.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з високим рівнем вакцинації населення.

Влада наголосила, що в країні коронавірусна інфекція наразі не є небезпечною для суспільства.

Як зазначив глава МОЗ Магнус Хойніке, пандемія в Данії знаходиться "під контролем".

Однак він пообіцяв запровадити необхідні заходи, "якщо пандемія знову поставить під загрозу важливі сфери суспільства".

Варто зазначити, що відповідно до статистики МОЗ, в Данії повністю вакциновано понад 4,1 млн людей, що становить 79% населення.

Крім того, за весь час пандемії в країні зафіксували 340 тисяч випадків коронавірусу, померли в результаті COVID-19 понад 2,5 тисячі осіб.

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Дания Карантин Коронавірус
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