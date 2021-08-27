Данія скасовує карантин з 10 вересня

Уряд Данії вирішив не продовжувати карантин, введений у зв'язку з епідемією коронавірусу. З 10 вересня дія обмежень у країні закінчується.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з високим рівнем вакцинації населення.

Влада наголосила, що в країні коронавірусна інфекція наразі не є небезпечною для суспільства.

Як зазначив глава МОЗ Магнус Хойніке, пандемія в Данії знаходиться "під контролем".

Однак він пообіцяв запровадити необхідні заходи, "якщо пандемія знову поставить під загрозу важливі сфери суспільства".

Варто зазначити, що відповідно до статистики МОЗ, в Данії повністю вакциновано понад 4,1 млн людей, що становить 79% населення.

Крім того, за весь час пандемії в країні зафіксували 340 тисяч випадків коронавірусу, померли в результаті COVID-19 понад 2,5 тисячі осіб.