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Дания объявила о старте обучения украинских пилотов на F-16 в конце августа

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Дания, Пятница 18 августа 2023 16:55
Дания объявила о старте обучения украинских пилотов на F-16 в конце августа Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в конце августа.

Об этом заявило Министерство обороны Дании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в обучении украинцев примет участие коалиция из 11 стран. Более подробной информации Минобороны Дании не сообщило.

Таким образом до конца лета начнется долгожданное обучение украинских пилотов.

Передача Украины F-16

Напомним, украинские официальные лица и военные уже достаточно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

Несколько месяцев назад часть стран Запада решила поддержать обучение наших пилотов на F-16 после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден. Позже была создана авиационная коалиция, в рамках которой тренировки на истребителях должны начаться в Румынии и Дании. Согласно прогнозам, они продлятся от 6 до 8 месяцев.

Напомним, вчера, 17 августа, США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов нашей страны.

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