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Меркель заявила, що хоче домовитися з талібами про продовження евакуації з Афганістану

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Берлін, Неділя 05 вересня 2021 19:55
Меркель заявила, що хоче домовитися з талібами про продовження евакуації з Афганістану Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що необхідно домовитися з представниками радикального руху "Талібан" про відновлення евакуації з Афганістану. Вона зазначила, що з країни потрібно вивезти тих, хто співпрацював з німецьким контингентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нам потрібно поговорити з талібами про те, як ми можемо вивезти людей, які працювали на Німеччину, з цієї країни в безпечне місце", - цитує агентство Меркель.

Канцлер назвала хорошим знаком те, що аеропорт Кабула з учорашнього знову доступний для польотів.

За її словами, міжнародні організації також повинні мати можливість поліпшити в Афганістані гуманітарну ситуацію.

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Германия Афганистан Ангела Меркель
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