Меркель заявила, що хоче домовитися з талібами про продовження евакуації з Афганістану

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що необхідно домовитися з представниками радикального руху "Талібан" про відновлення евакуації з Афганістану. Вона зазначила, що з країни потрібно вивезти тих, хто співпрацював з німецьким контингентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Нам потрібно поговорити з талібами про те, як ми можемо вивезти людей, які працювали на Німеччину, з цієї країни в безпечне місце", - цитує агентство Меркель.

Канцлер назвала хорошим знаком те, що аеропорт Кабула з учорашнього знову доступний для польотів.

За її словами, міжнародні організації також повинні мати можливість поліпшити в Афганістані гуманітарну ситуацію.