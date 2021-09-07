США займаються організацією нових евакуаційних рейсів з Кабула, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон працює над організацією евакуаційних рейсів з Афганістану. За його словами, в країні залишилося близько 100 громадян США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

"Ми виконали велику роботу з вивезення наших громадян та людей, які співпрацювали з нами з Афганістану. Зараз ми займаємося організацією нових чартерних рейсів для наших громадян, які залишаються в Афганістані. Робота ведеться з неурядовими організаціями, Конгресом, іншими відомствами", - сказав Блінкен на прес-конференції в Катарі.

Він зазначив, що влада США перебуває на зв'язку з кожним американцем, який не зміг покинути захоплений "Талібаном" Афганістан.

"В Афганістані залишається близько ста американських громадян, які з різних причин не змогли виїхати, коли проходила Евакуація. Ми знаходимося на зв'язку з кожним з них і вирішуємо питання їх виїзду. Є також і афганці, які нам допомагали ці роки, з ними теж йде робота", - повідомив держсекретар.

Блінкен додав, що таліби надали "свободу пересування громадянам США, які мають відповідні документи на виїзд, а також тим афганцям, які допомагали американцям".