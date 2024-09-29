Дания предоставит Украине почти 629 млн долларов на закупку отечественного вооружения

Дания выделит Украине около 4,2 млрд датских крон (около 629 млн долларов – ред.). Денежные средства будут направлены на закупку вооружения украинского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.
"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Поэтому я очень рад, что Дания согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем наилучшим образом использовать 4,2 млрд. датских крон, которые предоставляют ЕС и Дания", - заявил Поульсен.
По его словам, эти средства будут профинансированы за счет 1,3 млрд датских крон, выделенных правительством страны и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания использует от имени ЕС.
"Дания является лидером в предоставлении оружия непосредственно из украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое им нужно", - рассказал Поульсен.
Он также напомнил, что недавно Дания завершила пилотный проект, в рамках которого было профинансировано 18 артиллерийских снарядов украинского производства. Снаряды уже доставлены в Вооруженные силы Украины.
Недавно правительство Дании анонсировало новый пакет помощи на сумму около 783 миллионов датских крон (116 млн долларов) для поддержки военных нужд Украины . Он был направлен на удовлетворение как краткосрочных, так и долгосрочных потребностей Украины в оборонной сфере.
Также Дания вместе с Германией передала Украине еще восемь боевых танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи.
Кроме того, стало известно, что до конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании . Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности.
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