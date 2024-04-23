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Дания выделит помощь для инфраструктуры Украины, которая использует зеленую энергетику

Фото: первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр предпринимательства Дании Мортен Бэдскоу (me.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Дания заключили меморандум о взаимопонимании насчет сотрудничества и восстановления. В частности, документ предусматривает помощь в размере почти 400 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Меморандум подписали первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр предпринимательства Дании Мортен Бэдскоу. 

В Минэкономики подчеркнули, что отдельное внимание в меморандуме уделили зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений для критической инфраструктуры.

"В частности, для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику, датское правительство выделит дополнительное финансирование Украинскому Механизму EIFO (Экспортно-инвестиционный фонд - ред.) на сумму 2,85 миллиарда датских крон (примерно 380 миллионов евро)", - пишут в министерстве. 

Также Дания направит в Экспортно-инвестиционный фонд, который является частью Датско-украинского фонда, по меньшей мере 300 млн датских крон (около 40 млн евро). Такой фонд создан для уменьшения финансовых рисков компаний, которые участвуют в восстановлении Украины. 

При этом Украина намерена сотрудничать с датскими компаниями в сфере судостроения, которая связана с военно-морским потенциалом. В частности, такое сотрудничество может предусматривать закупку патрульных кораблей. 

Помощь Украине от Дании

Стоит заметить, что Дания является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она предоставляет Украине как военную, так и финансовую помощь.

Дания - одно из государств, которое согласилось передать украинским защитникам истребители F-16. Недавно посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен пообещал, что самолеты поставят уже этим летом.

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