Дания выделит помощь для инфраструктуры Украины, которая использует зеленую энергетику

Меморандум подписали первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр предпринимательства Дании Мортен Бэдскоу.

В Минэкономики подчеркнули, что отдельное внимание в меморандуме уделили зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений для критической инфраструктуры.

"В частности, для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику, датское правительство выделит дополнительное финансирование Украинскому Механизму EIFO (Экспортно-инвестиционный фонд - ред.) на сумму 2,85 миллиарда датских крон (примерно 380 миллионов евро)", - пишут в министерстве.

Также Дания направит в Экспортно-инвестиционный фонд, который является частью Датско-украинского фонда, по меньшей мере 300 млн датских крон (около 40 млн евро). Такой фонд создан для уменьшения финансовых рисков компаний, которые участвуют в восстановлении Украины.

При этом Украина намерена сотрудничать с датскими компаниями в сфере судостроения, которая связана с военно-морским потенциалом. В частности, такое сотрудничество может предусматривать закупку патрульных кораблей.