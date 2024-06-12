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ЕС введет санкции против "Совкомфлота", чтобы ограничить доходы России, - Bloomberg

Брюссель, Среда 12 июня 2024 08:33
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ЕС введет санкции против "Совкомфлота", чтобы ограничить доходы России, - Bloomberg Фото: Санкции ЕС будут направлены на теневой флот танкеров России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз предлагает ввести санкции против российской нефтетранспортной компании "Совкомфлот, стремясь ограничить способность Кремля финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Государственная компания "Совкомфлот", крупнейшая судоходная группа на России, была одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений, введенных в отношении страны после вторжения в Украину в 2022 году. Компания также предоставляет услуги по добыче нефти на море и морскую транспортировку нефти и сжиженного природного газа.

В ответ на войну России против Украины "Большая семерка" развитых демократий ввела ценовой лимит на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, чтобы ограничить доступ страны к западным транспортным и страховым услугам. Москва адаптировалась к ограничениям, включая запрет Евросоюза на импорт российской нефти, используя огромный теневой флот танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.

Европейское предложение последовало за решением США ранее в этом году ввести санкции против "Совкомфлота" и 14 танкеров с сырой нефтью, которые, как выяснилось, были связаны с компанией. Возможные санкции ЕС требуют одобрения всех государств-членов, и до этого план может измениться.

Евросоюз также предлагает ввести санкции в отношении 13 судов, занимающихся перевозкой товаров и технологий, используемых в военной сфере, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов или способствующими расширению российского энергетического сектора.

Как сообщало РБК-Украина Министерство финансов США ввело санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот". Это было сделано с целью сократить доходов Кремля от продажи нефти, которые он может использовать для поддержки вторжения в Украину.

Однако Москва нашла способ обойти санкции и продолжить продажи нефти в Китай с помощью перевалки нефти на другие танкеры у берегов Сингапура.

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