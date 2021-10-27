Данія змінила умови в'їзду для українців

Уряд Данії скасував дію національної кольорової моделі, що групувала країни за рівнем захворюваності. У зв'язку з цим з 25 жовтня правила в'їзду в країну змінилися, в тому числі і для українців.

Відтепер українці можуть в'їжджати до Данії без вимоги робити ПЛР-тестування перед поїздкою. Також уряд Данії скасував вимогу про самоізоляцію після прибуття.

Однак для в'їзду в Данію необхідно пред'явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент. Сертифікат, виданий українським єдиним порталом державних послуг "Дія", також приймається.

У разі відсутності сертифіката про вакцинацію українцям необхідно здати тест на COVID-19 протягом 24 годин після прибуття в Данію в одному з центрів тестування. Вимога щодо тестування перед приїздом до Данії скасовано.

При цьому якщо людина раніше хворіла COVID, але при цьому не має сертифіката, потрібно пред'явити медичну довідку, що підтверджує позитивний результат ПЛР-тесту на COVID, зробленого не менше ніж за 14 днів, але не більше ніж за рік до в'їзду в Данію. В такому випадку робити тест після прибуття в країну не потрібно.