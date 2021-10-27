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Дания изменила условия въезда для украинцев

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Дания, Среда 27 октября 2021 14:51
Дания изменила условия въезда для украинцев Фото: Дания изменила условия въезда для украинцев (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дании отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости COVID. В связи с этим с 25 октября правила въезда в страну изменились, в том числе, и для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Дании.

Отныне украинцы могут въезжать в Данию без требования делать ПЦР-тестирование перед поездкой. Также правительство Дании отменило требование о самоизоляции по прибытии.

Однако для въезда в Данию необходимо предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент. Сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг "Дия", также принимается.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации украинцам необходимо сдать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию перед приездом в Данию отменено.

При этом если человек ранее болел COVID, но при этом не имеет сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на COVID, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию. В таком случае делать тест по прибытии в страну не нужно.

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