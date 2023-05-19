Дания готова помочь с обучением украинских пилотов на F-16, - Минобороны

"Позитивно, что есть поддержка в подготовке украинских пилотов F-16. Дания вместе с близкими союзниками работала над этим. С датской стороны мы готовы оказать поддержку. Сейчас мы согласуем детали вместе с близкими союзниками", - заявил глава Минобороны Дании.

Обучение украинских пилотов на западных истребителях

Стоит заметить, что первой обучать пилотов Украины на современных истребителях согласилась Британия. Она планировала начать тренировки уже летом.

После того, как Британия выступила с такой инициативой, ее поддержала Франция. Президент Эммануэль Макрон на этой неделе заявлял, что тренировки пилотов могут начаться "уже сейчас".

При этом сегодня, 19 мая, президент США Джо Байден заявил, что его страна поддерживает обучение пилотов Украины на F-16. Это событие ознаменовало начало коалиции истребителей для Украины, отреагировал позже руководитель ОП Андрей Ермак.