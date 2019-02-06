Данія може дати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" в середині 2019 року

Фото: Північний потік (gazprom.ru)

Компанія Nord Stream 2 побудувала близько 600 км газопроводу

Компанія Nord Stream 2 побудувала близько 600 км "Північного потоку-2". Про це повідомив голова правління австрійської компанії OMV Райнер Зеле, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, OMV направила 600 млн євро на фінансування будівництва газопроводу з початку реалізації проекту.

"Загальна вартість проекту 9,5 млрд євро. Наша частка становить 10%, в цьому обсязі ми й профінансуємо її. До кінця 2018 року ми виділили 600 млн євро, так що ми близькі до мети. Таким чином, ми думаємо, що в 2019 році буде профінансовано залишок всієї суми", - сказав він.

Крім того, він заявив, що дозвіл від Данії на прокладання "Північного потоку-2" може бути отримано до середини 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський газовий монополіст "Газпром" планує в 2019 році витратити на будівництво газопроводу "Північний потік - 2" близько 806 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Закон дозволить Вашингтону ввести фінансові санкції на осіб, які інвестують кошти у будівництво російських експортних трубопроводів.

Раніше посол США в Берліні Річард Гренелл відправив лист німецьким компаніям, які беруть участь в проекті газопроводу "Північний потік-2".