Данія навчатиме українських військових: що відомо

Військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії. Навчання відбуватимуться за прикладом Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24, яке оприлюднило заяву глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.
"Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде", - зазначив міністр.
Наразі Копенгаген направив інструкторів до Британії, яка взяла на себе лідерство у підготовці бійців для армії України.
У червні Лондон пообіцяв протягом чотирьох місяців навчити 10 000 українських військових на кількох своїх базах.
Нагадаємо, Данія збільшить фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.