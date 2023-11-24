Дания к 2027 году увеличит помощь Украине более чем на 3 млрд евро

Дания согласовала увеличение дополнительного финансирования для фонда, из которого финансируется поддержка Украины, на 308 млн. евро в 2023 году и на 3,15 млрд. евро на 2025-2027 годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Дании.
Парламент и правительство Дании достигли договоренности, согласно которой объем Украинского фонда в 2023 году вырастет на 2,3 миллиарда датских крон в 2023 году, на 10,5 миллиарда – в 2025 году, 7,4 миллиарда – в 2026 и 5, 6 миллиардов – в 2027-м.
"Это означает, что всего на военную поддержку Украины в 2023-2028 годах в рамках Фонда будет выделено 60,4 млрд датских крон", - говорится в сообщении.
Кроме этого, такое финансирование позволит Дании достичь показателя в минимум 2% ВВП расходов на оборону, согласованного государствами-членами НАТО.
"В течение всей войны Дания была верным сторонником Украины, и когда мы сейчас усиливаем нашу поддержку – как в 2023 году, так и выделяя значительные средства в 2025-2027 годах, мы посылаем четкий сигнал, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Дании в долгосрочной перспективе" , – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Недавно Дания выделила Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму более 40 млн. долларов. Большая часть средств пойдет на восстановление и области.
В конце октября Копенгаген выделил пакет военной помощи Украине на сумму более полумиллиарда долларов. В него вошли танки, боеприпасы и дроны.
Также Скандинавская страна сняла хранившиеся в музеях танки Leopard 1A5 для обучения украинских бойцов. Машины оказались в лучшем техническом состоянии, чем на складах.
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