ru
ua

Данилюк став керівником Наццентру кібербезпеки


Про це свідчить відповідний указ Зеленського

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк призначений керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Про це свідчить указ президента Володимира Зеленського №415/2019, опублікований на сайті Адміністрації глави держави.

Так, відповідним указом вносяться зміни до указу президента України від 7 червня 2016 року №242.

"На заміну статті 2 указу президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити Данилюка Олександра Олександровича - секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - вказано у тексті документу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше президент призначив нове керівництво Нацгвардії. Зокрема, Зеленський підписав указ про призначення Миколи Балана командувачем Національної гвардії.

Як писало РБК-Україна, глава держави також призначив нового голову Державної прикордонної служби - Сергія Дейнека. Відзначимо, він був начальником Луганського прикордонного загону до червня 2014 року. Після працював у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Збірна України U-20 вперше в історії стала чемпіоном світу Парубій підписав закон з процедурою імпічменту президента
Читати всі новини