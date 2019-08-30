Данилюк сподівається на обмін полоненими між Україною та РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін ув’язнених між Україною і Росією. Про це він заявив в аеропорту "Київ", де зібралися журналісти в очікуванні обміну, повідомляє "Громадське".

Данилюк, на запитання, чи відбудеться сьогодні обмін ув’язнених між Україною і Росією, він відповів "Сподіваємося". Натомість, він відмовився коментувати інформацію, що політв'язні сьогодні прибудуть в Україну.

"Я не коментую це питання. Ми будемо коментувати, коли це відбудеться. Давайте дочекаємося самого факту. Це дуже важливе питання", - сказав він.

Зазначимо, що зараз у київському аеропорту журналісти чекають, коли прилетять політв'язні. Скоріше від усього, серед них політв'язні Олег Сенцов, Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, українські військовополонені моряки. Повідомляється, що мають прилетіти 28 українців.

Вчора заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз заявив, що українські політв'язні повернуться в Україну у п'ятницю, 30 серпня.

Як відомо, Сенцова вчора етапували в Москву. Потім з'явилась інформація, що його посадили у літак, який має прилетіти в Україну.